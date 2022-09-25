Pervin Buldan'ın kızı annesini öyle bir vaziyette kayda aldı ki! HDP'li vekil içtikten sonra kızının kalbini paramparça etti! Hepsini yayınladı...

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, akıllarda kürsü önünde savurduğu tehditlerle kalırken, kızı Zelal Buldan bambaşka bir halini gözler önüne serdi. 28 yaşında olan Zelal Buldan, doğum gününde annesini kayda alarak bir vlog çalışması yapmak istedi. Annesi Pervin Buldan'ı ev haliyle çeken Zelal Buldan, tüm detayları gözler önüne serdi.

KALBİNİ PARAMPARÇA ETTİ

Doğum günü için eline kamerasını alan Buldan annesine "Doğum günümü kutlamayacak mısın?" sorusunu yöneltti. Elinde sigarasıyla kızının söylediklerine umursamaz yanıtlar veren Buldan, "Ne zaman kutladık doğum gününü?" şeklinde yanıt verdi. "İyi ki senin kızınım" diyen kızına ise yanıt vermeyen Pervin Buldan, izleyenleri şaşkına çevirdi.