Pervin Töre kimdir, kaç yaşında nereli? Pervin Töre görevden alındı mı?

Mobbing sonucu ölüme sebebiyet vermekle suçlanan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre hakkında Pervin Töre kimdir, kaç yaşında nereli? Pervin Töre neden görevden alındı? soruları yoğun olarak araştırılıyor. Bizler de konuya ilişkin detaylı bilgilere haberimizde yer verdik. İşte eski Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'nin biyografisi.

PERVİN TÖRE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Erzurum doğumlu olan Pervin Töre, ilk ve ortaokulu memleketine okuduktan sonra liseye de yine Erzurum'da başladı. Ancak lise eğitimine İzmir de devam ederek İzmir Kız Lisesi'nden mezun oldu.

Üniversiteyi Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Kimya bölümünde tamamlayan Töre, öğretmenliğe Trabzon Of Lisesi´nde başladı. Ardından İzmir Namık Kemal Lisesi Kimya Öğretmenliğine atanan Töre, aynı lisede Müdür Yardımcılığı ve Müdür Vekilliği görevlerini yaptı.

Pervin Töre, mezun olduğu İzmir Kız Lisesi Müdürlüğüne atanmasının ardından 2012 yılı Ocak ayında Aydın İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başladı. Daha sonra sırasıyla, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü ve Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Töre, 2018 yılının Temmuz ayında Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanmıştı. Evli ve bir çocuk annesi olan Töre Mobbing sonucu ölüme sebebiyet vermekle suçlanıyordu. Haziran 2021 yılında ise görevinden alındı. İşte olayın aslı...

PERVİN TÖRE NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Vekili Hüdayi Baş, 8 Eylül´de kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. İddiaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Baş'tan enstitüye sınavla alınacak kişilerin listesinde usulsüzlük yapmasını istedi. Baş, bu isteği yerine getirmeyince de istifaya zorlandı ardından da kalp krizi geçirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı sınava ilişkin inceleme başlattı. Töre hakkında taksirle ölüme sebebiyet vermek gerekçesiyle savcılığa suç duyurusu yapıldı.

Bu sebeple görevden alınan Töre'nin yerine ise Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay getirildi.