Peryön başkanlığınaa yeniden Berna Öztınaz seçildi 

Türkiye'de önde gelen kurumların ve şirketlerin üst düzey insan kaynakları yöneticilerini çatısı altında toplayan Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (Peryön) başkanlığına ikinci kez Berna Öztınaz seçildi.

"Şimdi ve gelecek için daha iyi bir çalışma hayatına liderlik etme" vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Peryön'ün 25'inci Dönem Yönetim, Denetim ve Etik Kurulları ile Temsilci seçimleri sonuçlandı.

İnsan yönetimi alanında kurulmuş ilk sivil toplum kuruluşu olan, üç bini aşan üye sayısı ile yaklaşık 2.5 milyon çalışana ulaşan Peryön'ün başkanlığına yeniden Berna Öztınaz seçildi.

"Bugün ve gelecek için daha iyi çalışma hayatı"

Tekrar bu göreve layık görüldüğü için mutlu olduğunu söyleyen Peryön 25'inci Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Berna Öztınaz, şu açıklamayı yaptı:

"Geride kalan iki yılda "bugün ve gelecek için daha iyi bir çalışma hayatı misyonu" ile çalışmalarımızı sürdürdük. Anlamlı projelere, iş birliklerine imza attık. Yeni üyelerle ailemizi genişlettik. Ödül sürecimize Avrupa'nın kapılarını açtık. Her ölçekten kuruma seslendik. Şimdi bulunduğumuz noktada gelecek için yine heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. 25'inci Dönem Kurullarında yer alan tüm arkadaşlarımla birlikte önümüzdeki iki yıl boyunca gündemimize; istihdam ve gençliği alacağız. Farklılıkların yönetimi konusunu masaya yatıracağız. Dünya vatandaşı olmanın önemini anlatmaya devam edeceğiz. Geleceğe hazırlanırken neler yapmamız gerektiğini konuşacak ve tabii bilgi üretimine hız kesmeden devam edeceğiz. Tüm bunları yaparken hamlelerimizi Türkiye gerçeklerini göz önünde bulunduran ayakları yere basan gerçekçi, ihtiyaç odaklı projelerle zenginleştireceğiz. Yeni ekibimizde Peryön'e önemli katkılarda bulunmuş, derneğin kurumsal hafızasını geleceğe taşıyacak pek çok isim yer alıyor. Hep birlikte güzel işler başaracağımıza inancım tam." (Fotoğraflı)

DHA