Pes artık! HDP'liler APO ile birlikte, öldürülen teröristler için saygı duruşuna geçmiş! Terör operasyonunda ortaya çıktı!

Diyarbakır'da, Demokratik Bölgeler Partisi binasına düzenlenen terör operasyonunda, HDP'li Semra Güzel'in ve APO'nun da aralarında bulunduğu fotoğraflar ortaya çıktı. Ele geçirilen görüntülerde, APO önderliğinde öldürülen teröristler için saygı duruşuna geçildiği görüldü. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek, soruşturma başlattı.

PKK'LI SÖZLÜSÜ ORTAYA ÇIKMIŞTI

HDP'li Milletvekili Semra Güzel'in, iki askeri ve bir koruyucuyu şehit eden PKK'lı sözlüsü Volkan Bora ile görüntüleri yıllar sonra ortaya çıkmış, vekil hakkında fezleke hazırlanmıştı. Semra Güzel'in sözlüsü Volkan Bora, 2017 yılında Adıyaman'da TSK tarafından öldürüldü.

PKK'lı sözlüsü ortaya çıkan Güzel'in, kandilli ile birçok kez görüştüğü de ortaya çıkmış, "akrabalarım orada" diyerek görüşmelerini yalanlamıştı.

Son olarak, Diyarbakır'da düzenlenen terör operasyonunda, APO ve Semra Güzel'in öldürülen teröristler için saygı duruşuna geçtiği görüntüleri ele geçirildi.