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Pes artık! HDP'liler APO ile birlikte, öldürülen teröristler için saygı duruşuna geçmiş! Terör operasyonunda ortaya çıktı!

HDP'li Semra Güzel ve APO'nun da aralarında bulunduğu fotoğraflar, Demoktatik Bölgeler Partisi'ne düzenlenen terör operasyonunda ortaya çıktı. Fotoğraftaki isimlerin, öldürülen teröristler için saygı duruşuna geçtiği görüldü.

Pes artık! HDP'liler APO ile birlikte, öldürülen teröristler için saygı duruşuna geçmiş! Terör operasyonunda ortaya çıktı!

Diyarbakır'da, Demokratik Bölgeler Partisi binasına düzenlenen terör operasyonunda, HDP'li Semra Güzel'in ve APO'nun da aralarında bulunduğu fotoğraflar ortaya çıktı. Ele geçirilen görüntülerde, APO önderliğinde öldürülen teröristler için saygı duruşuna geçildiği görüldü. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek, soruşturma başlattı.

Pes artık! HDP'liler APO ile birlikte öldürülen teröristler için saygı duruşuna geçmiş! Terör operasyonunda ortaya çıktı!

PKK'LI SÖZLÜSÜ ORTAYA ÇIKMIŞTI

HDP'li Milletvekili Semra Güzel'in, iki askeri ve bir koruyucuyu şehit eden PKK'lı sözlüsü Volkan Bora ile görüntüleri yıllar sonra ortaya çıkmış, vekil hakkında fezleke hazırlanmıştı. Semra Güzel'in sözlüsü Volkan Bora, 2017 yılında Adıyaman'da TSK tarafından öldürüldü. 

Pes artık! HDP'liler APO ile birlikte öldürülen teröristler için saygı duruşuna geçmiş! Terör operasyonunda ortaya çıktı!

PKK'lı sözlüsü ortaya çıkan Güzel'in, kandilli ile birçok kez görüştüğü de ortaya çıkmış, "akrabalarım orada" diyerek görüşmelerini yalanlamıştı.

Son olarak, Diyarbakır'da düzenlenen terör operasyonunda, APO ve Semra Güzel'in öldürülen teröristler için saygı duruşuna geçtiği görüntüleri ele geçirildi.

Pes artık! HDP'liler APO ile birlikte öldürülen teröristler için saygı duruşuna geçmiş! Terör operasyonunda ortaya çıktı!

Büşra Mercimek
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