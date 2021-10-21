Yolcular paniğe kapıldı! Otobüs şoförü elindeki sopayla dehşet saçtı
Şanlıurfa'da Sırrın- Karaköprü çevre yolunda otobüs şoförü sopayla, trafikte tartıştığı sürücünün aracının cam ve aynasına zarar verdi.
Şanlıurfa'da meydana gelen olay görenleri şaşkına çevirdi. Sırrın- Karaköprü çevre yolunda 63 AHH 444 plakalı yolcu otobüsünün şoförü ile 34 DYG 058 plakalı minibüsün sürücüsü yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşadı.
ELİNE ALDIĞI SOPAYLA MİNİBÜSE ZARAR VERDİ
Aracıyla minibüsün önünü kesen otobüs şoförü, eline sopayı alarak indi.
Otobüs şoförü, sürücünün kapısını içeriden kilitlediği minibüsün camına ve aynasına vurarak zarar verdi. Otobüsteki yolcular panik yaşadı.