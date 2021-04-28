Pes dedirten hırsızlık! 75 yıllık caminin vaaz hoparlörleri çalındı

Denizli'de Çal ilçesinde yaşanan cami hırsızlığı bu kadar da olmaz dedirtti. Olay, Çal ilçesi Belevi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 75 yıl önce yapılan Belevi Mahalle Camisinde Ramazan gününde hırsızların hedefi oldu. Camiye gelen kişi veya kişiler tarafından camii içerisinde bulunan hoparlörler ve ses cihazları çalındı. Hırsızlık olayının fark edilmesiyle birlikte muhtar Mustafa Yanık jandarmaya ihbarda bulundu.

MAHALLELİ ŞOKE OLDU

Mübarek Ramazan ayı içerisinde camiden yapılan hırsızlığın mahalleliyi çok üzdüğünü belirtti. Jandarma ekipleri yaptığı çalışmalar doğrultusunda hırsızlık olayı ile ilgili şüphelilerin yakalanması için arama çalışması başlattı. Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı