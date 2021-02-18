Araç Muayene İstasyon Amiri Meslek Kodu Nedir?Defne Samyeli'nin küçük kızı Deren Talu mezun oldu!Araç Muayene İstasyon Amir Yardımcısı Meslek Kodu Nedir?Regaip Kandili mesajları dualı resimli 2021Maskelerdeki yeni tehlike: Ağız mantarına neden oluyor!Tunceli’de nesli tükenme tehlikesi olan vaşak görüntüleri belgeselleri aratmadıAleyna Tilki'den garip açıklama geldi! Ölüme ilgisi varmışAğız mantarı nedir? Neden olur? Bulaşıcı mıdır? | Ağız mantarı nasıl geçer?'Pes' dedirten hırsızlık... Kardan adamı çaldılar!Bu haber sevindirecek! Kar yağışı İstanbul barajlarının doluluk oranını artırdı
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. 'Pes' dedirten hırsızlık... Kardan adamı çaldılar!

'Pes' dedirten hırsızlık... Kardan adamı çaldılar!

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, etkili olan kar sonucunda sokaklara dökülen vatandaşlar atkı, bere ve gözlükle giydirdiği kardan adamı hırsızlar tarafından çalındı.

'Pes' dedirten hırsızlık... Kardan adamı çaldılar!

Marmara bölgesinde uzun süredir etkili olan kar yağışı Balıkesir'in Erdek ilçesini beyaza bürüdü. Kar yağışına hasret olan vatandaşlar sokaklara dökülerek kar topu oynayarak kardan adam yaptılar.

GERİ DÖNDÜKERLİNDE BULAMADILAR

Uzun emeklerle kardan adam yapan vatandaşlar, fotoğraf çekildikten sonra ısınmak için evlerine girdi. Tekrar kar topu oynamak için sokağa çıkan vatandaşlar, kardan adamın yerinde olmadığını fark etti. Kardan adamı yerinde bulamayan mahalle sakinleri, kardan adamın çalındığını öğrenince hayretler içinde kaldı.

"OLAYIN YAŞANMASI BİZİ DERİNDEN ÜZDÜ"

Mahalle sakinleri, "Kardan adam yaparak mahallece eğlendik ve kar topu oynadık. Uzun uğraşlar sonucu özenerek yaptığımız kardan adama atkı, bere ve gözlük takarak fotoğraf çekildik ve daha sonra ısınmak için evlerimize gittik. Akşam olunca evin önüne indiğimizde kardan adamın yerinde olmadığını fark ettik. Çok üzüldük, emeğimiz çalınmış oldu. Etrafta bulunan güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde bir kişi kardan adamı kucaklayarak götürmüş. Pes dedirten bu olayın yaşanması bizi derinden üzdü" diye konuştular.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT