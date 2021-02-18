'Pes' dedirten hırsızlık... Kardan adamı çaldılar!

Marmara bölgesinde uzun süredir etkili olan kar yağışı Balıkesir'in Erdek ilçesini beyaza bürüdü. Kar yağışına hasret olan vatandaşlar sokaklara dökülerek kar topu oynayarak kardan adam yaptılar.

GERİ DÖNDÜKERLİNDE BULAMADILAR

Uzun emeklerle kardan adam yapan vatandaşlar, fotoğraf çekildikten sonra ısınmak için evlerine girdi. Tekrar kar topu oynamak için sokağa çıkan vatandaşlar, kardan adamın yerinde olmadığını fark etti. Kardan adamı yerinde bulamayan mahalle sakinleri, kardan adamın çalındığını öğrenince hayretler içinde kaldı.

"OLAYIN YAŞANMASI BİZİ DERİNDEN ÜZDÜ"

Mahalle sakinleri, "Kardan adam yaparak mahallece eğlendik ve kar topu oynadık. Uzun uğraşlar sonucu özenerek yaptığımız kardan adama atkı, bere ve gözlük takarak fotoğraf çekildik ve daha sonra ısınmak için evlerimize gittik. Akşam olunca evin önüne indiğimizde kardan adamın yerinde olmadığını fark ettik. Çok üzüldük, emeğimiz çalınmış oldu. Etrafta bulunan güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde bir kişi kardan adamı kucaklayarak götürmüş. Pes dedirten bu olayın yaşanması bizi derinden üzdü" diye konuştular.