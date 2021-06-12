Pes dedirten iddia: Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü kız sınavı kazanamayınca sınav başkanını istifaya zorladı

Türkiye'de en büyük sorunlardan biri ise kamuda akrabalarını işe aldırmak isteyen yönetici ve bürokratlar. Emek vermeden birtakım kişi ve kişilerin istediği konuma kolayca gelmesini sağlayan bu kişilere iddiaya göre bir isim daha eklenmek istedi. Hürriyet'in haberine göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can’ın öğretim görevlisi olan kızı Esra Aslancan, Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Doktora Programı sınavına başvurdu. 21 Eylül 2020 tarihindeki sınavdan önce Rektör, hem Eğitim Fakültesi Dekanı hem de diğer komisyon üyeleriyle görüşmek istedi. Ancak Sınav Değerlendirme Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Mahmut Sağır bu görüşmeye gitmedi.

İSTİFA ETTİRİLDİ, AÇIĞA ALINDI

Esra Aslancan girdiği sınavı kazanamayınca Rektör’ün dekan aracılığıyla Mahmut Sağır’ı istifaya zorladığı öne sürüldü. Doç. Dr. Sağır önce bölüm başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından karıştığı bir kavga gerekçe gösterilerek açığa alındı.

"O PROGRAMI KIZI İÇİN AÇTIĞINI SÖYLEDİ"

Doç. Dr. Mustafa Sağır, konuya ilişkin olarak şöyle dedi:

“Sınavdan önce Rektör bey fakültenin dekan ve dekan yardımcısına ‘Benim kızın sınavı var. Bu sınavı kazanacak’ demiş. Beni de yanına çağırdı konuyu görüşmek için ancak ben gitmedim. Nitekim sınav yapıldı ve kızı başarısız oldu. Bunun üzerine rektör dekanı suçladı. O programı zaten kızı için açtığını söyledi. Ben Eğitim Bilimleri bölüm başkanıydım. Bu görevimden bizzat baskı gördüğüm için istifa ettim.”

REKTÖR CAN: "HEPSİ BENİM DIŞIMDA OLAN ŞEYLER"

Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, olaya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Geçen sene 21 Eylül’de bir doktora sınavı oluyor. Kızım sınava giriyor ve kazanamıyor. İtiraz bile etmiyor. Hepsi benim dışımda olan şeyler. Zerre kadar dahlim yok. Şu an durum YÖK’te ve sonuçlanmadığı için açığa alınma süreci devam ediyor” ifadelerini kullandı

KIZI VE DAMADI DA ÜNİVERİSTEDE ÇALIŞIYOR

Öte yandan Rektör Niyazi Can’ın diğer kızı Emine Canmercan da Sütçü İmam Üniversitesi öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Rektörün damadı olanŞeyh Mehmet Aslancan da Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı’nda görev alıyor.