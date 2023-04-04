Pes dedirten olay! Baraj inşaatı şantiyesindeki kumu, başka bir şahısa satarken yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinin Bağarası Mahallesi'nde devriye esnasında bir kamu kurumuna ait baraj inşaatı şantiyesi içerisinde bulunan kumu hafriyat kamyonu ile para karşılığı bir şahsa satmaya çalışan kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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Pes dedirten olay! Baraj inşaatı şantiyesindeki kumu, başka bir şahısa satarken yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde devam eden baraj inşaatındaki kumu kamyonla başka bir şahsa satmaya çalışan kişi Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bağarası Mahallesi'nde devriye esnasında bir kamu kurumuna ait baraj inşaatı şantiyesi içerisinde bulunan kumu hafriyat kamyonu ile para karşılığı bir şahsa satmaya çalışan kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs hakkında Jandarma Trafik Timi tarafından 5 bin 015 TL idari para cezası uygulanarak olayda kullanılan hafriyat kamyonu ve iş makinesi yediemine teslim edildi. Şahıslar sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklandı.

KAYNAK: İHA

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