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  3. Pes dedirten olay! Pakta kendi halinde yürüyen Çinli adamı, sigara vermediği gerekçesiyle bıçakladı!

Pes dedirten olay! Pakta kendi halinde yürüyen Çinli adamı, sigara vermediği gerekçesiyle bıçakladı!

Burdur'da, mermer işçisi olan Çinli Wei Liu (49), parkta kendi halinde yürürken, felaketi yaşadı. Kendine yaklaşan bir vatandaş Liu'dan sigara istedi, kullanmadığını söyleyen Çinli adam bıçaklandı.

Pes dedirten olay! Pakta kendi halinde yürüyen Çinli adamı, sigara vermediği gerekçesiyle bıçakladı!

Burdur'da yer alan Güzelleştirme Parkı'nda dün akşam Mert A. isminde bir vatandaş, iddiaya göre parkurda yürüyüş yapan Çinli Wei Liu'dan sigara istemesinin üzerine "kullanmıyorum" yanıtını aldı. Çinli adamın cevabı karşısında öfkelenen tiryaki, eline aldığı bıçakla Liu'yu karın boşluğundan yaraladı.

Pes dedirten olay! Pakta kendi halinde yürüyen Çinli adamı, sigara vermediği gerekçesiyle bıçakladı!

Parkta kanlar içinde yere yığılan Wei Liu, çevredekilerin durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ameliyat olmasının ardından yoğun bakım servisine tedavi altına alınan Wei Liu'nun, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, Mert A.'yı olaydan hemen sonra yakalayıp gözaltına aldı. Polis merkezinde ifadesi alınan Mert A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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