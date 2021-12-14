'Pes' dedirtti! Kılıçdaroğlu ahlak dışı el hareketini bakın nasıl savundu...

Haber Global'de canlı olarak ekrana gelen Az Önce Konuştum'un bu haftaki konuğu Cumhuriyet Halk Partisi genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Haber Global canlı yayınında Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsündeki skandal el hareketine ilişkin açıklama yapmak durumunda kalan Kılıçdaroğlu, konuşurken 'hangi el hareketinin yapılacağının öngörülemez olduğunu' söyleyerek kendisini savundu.

Candaş Tolga ışık'ın kendisine yönelttiği "Eleştirileri kabul etmiyorsunuz, doğru anlıyorum değil mi?" sorusunu da cevaplayan Kılıçdaroğlu, "E yani" dedi.

NE OLMUŞTU?

6 Aralık Perşembe günü 2021 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Mecliste açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, provokatif konuşmaları sırasında el hareketi yapmıştı. Ana muhalefet liderinin açıklamaları kadar davranışı da tepki çekmişti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Genel Başkanımız elini elinin sırtına vurmuştur. Sırtına yük bindirmek anlamındaki vücut dilidir." diyerek Kılıçdaroğlu'nu savunmuştu.