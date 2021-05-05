Pes etmeyen Yıldız Tilbe beklediği karşılığı Gülben Ergen'den buldu!

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe,pandemiden etkilenen müzisyenler için başlatılan 'meydan okuma /challenge' akımına dahil oldu. Tilbe, sözü ve bestesi kendisine ait olan 'Kandıramazsın Beni' şarkısını söyleyerek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla meslektaşı Gülben Ergen'e seslendi.

PES ETMEYİNCE BEKLEDİĞİ KARŞILIĞI ALDI

atkan ve Gülşen'den beklediği yanıtı alamayan Tilbe bu kez daha temkinli yaklaşarak Ergen'e, "Topu sana attım, sen de kime istiyorsan ona at. Olmazsa geri yolla, kalede ben varım" şeklinde seslendi. Yıldız Tilbe'nin bu çağrısına yanıtsız bırakmayan Gülben Ergen ise, 'Yalnızlık' şarkısı ile Seda Sayan'a meydan okudu.

TARKAN DAVETİ GERİ ÇEVİRMİŞTİ

Sosyal medya üzerinden seslerini duyurmak isteyen sanatçılar, #HepimizİçinSesVerTürkiye etiketiyle bir akım başlatmıştı ve ilk çağrısını Murat Kekilli'ye yapmıştı.Kekili ise Yıldız Tilbe'ye seslenmişti. Karşılık veren Tilbe ise Megastar Tarkan'a meydan okuyarak 'kış Güneşi' şarkısı ile seslenmişti. Tilbe'nin çağrısının ardından Tarkan'dan yanıt gecikmemişti. Ünlü şarkıcı, kampanyadan habersiz olunca Yıldız Tilbe'ye pas vermemişti. Tarkan, "Yıldız’ım sen benim kıymetlimsin, seni çok severim ve geri çevirmek hiç istemem ama bu challenge’ın nasıl bir amaca hizmet edeceğini pek anlamadım doğrusu ve bir parçası olmak da gelmedi içimden ne yalan söyleyeyim. O yüzden sen en iyisi topu benden geri al, bir başkasına atıver" ifadelerini kullanmıştı.