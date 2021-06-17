Peş peşe geri adım attılar! Erbil'in ardından Seda Sayan da şaşırtan bir açıklama yaptı!

Mehmet Ali Erbil'in Seda Sayan'ın geçmişi hakkındaki paylaşımına Seda Sayan'da geçmişten bahsederek yanıt vermiş ve magazin gündemine bomba gibi oturmuştu.

Ünlü şovmen, "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hâlâ çalıştırıyorlar" demiş ve Seda Sayan ise bu sözlerin ardında büyük bir iddiada bulunmuştu.

Ünlü şovmenin "Geçmişi kirli" lafına karşılık olarak Seda Sayan, "Tuğba ile evli iken evdeki hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişim kirli olduğu doğrudur. Dahası var, bence işine bak ruhunu arındır" diyerek yanıt vermesiyle herkesi şok etmişti.

İLK GERİ ADIM ERBİL'DEN

Ardından ilk geri adım ünlü şovmenden gelmiş ve "Ben Mehmet Ali Erbil; Hepinizin bildiği tanıdığı… Evet sınırı aştım, hata yaptım, sitem edeyim derken kontrolü kaybettim. Üzgünüm, amacım kimsenin onuruna zarar vermek değildi, hele ki tarih kadar eski bir dosta karşı böyle bir niyetim asla olamaz. Ama sizler şunu da biliyorsunuz ki ben 2 yıldır ölümün kıyısında yaşıyorum; doktorlarımın zaten tüm çevremi istemsiz hezeyanlarım olabileceği konusunda uyardılar. Şimdi soruyorum; ben bir hata yaptıysam bunun karşılığı iftira mı olmalıydı? Yakışmadı. Siz de sormadınız mı madem böyle bir şey vardı niye sustun diye? Her neyse; benim alnım ak ve kendi payıma düşeni yaptım. Herkes de kendine yakışanı yapsın" sözleriyle özür dilemişti.

"SEDA BENİM CANIMDIR"

Ardından Seda Sayan ile fotoğrafını paylaşan Erbil, “Seda benim canımdır kardeşimdir… Oğlu oğlumdur… O da benim çocuklarımı kendininkinden ayırmaz. Ben ilaçların tesiriyle bir yanlış yaptım. Özür diliyorum, Seda’dan da Oğulcan’dan da… Aramıza da kimse giremez, girmesin.” ifadelerini kullandı.

Sayan da bu sözleri Instagram hesabından yayınladı.

ALDATMA YERİNE TECAVÜZ YAZMIŞ!

Erbil'in paylaşımlarının ardından Seda Sayan'da bir paylaşım yaparak, iftira atmak istemediğini sadece yanlış açıklama yaptığını belirterek, "Şahsıma yapılan çok ağır hakaretlerden sonra öfkeyle, ayrılık sebebi olan aldatmayı, tecavüz diye yanlış dile getirdim." dedi.