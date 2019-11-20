Peş peşe sallanıyor! Şimdide 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Güne sallanarak başlayan Meksika'da depremler peş peşe geliyor. 6.3 büyüklüğündeki sarsıntıdan sonra şimdide 5.4 büyüklüğünde ki deprem Meksikalıları korkuttu.

Pasifik Ateş Çemberi kıyısındaki Meksika'da bugün iki deprem oldu. 6.3 büyüklüğündeki ilk sarsıntının merkez üssü, Puerto Madero'ya 117 kilometre uzaklıktaydı. Yerel saatle 22.27'de gerçekleşen deprem, yerin 11 kilometre altında meydana geldi.

Chiapas eyaleti açıklarındaki ikinci depremin saati ise, 05.31'di. Aynı fay hattı bu kez 5.4 büyüklüğünde bir deprem üretti.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), sarsıntının merkez üssünün Suchiate kasabasına 119 kilometre mesafede olduğunu bildiriyor.

EMSC açıkladı! Meksika'da büyük deprem