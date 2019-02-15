PES turnuvası finalinde kıyasıya mücadele

Başakşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Gençlik Oyunları'nda, "PES turnuvası" heyecanı yaşandı. Turnuva finalinde 39 okuldan bin 387 katılımcı en iyi olabilmek için kıyasıya yarıştı.

Başakşehir Belediyesi 2'nci Gençlik Oyunları Festivali'nde, "PES Turnuvası" finali yapıldı. Kültür ve Yaşam Parkı'nda gerçekleşen turnuvalar kapsamında, öğrenciler ikili gruplar halinde, yarışmalar için özel olarak hazırlanan oyun konsollarında sanal futbol maçları yaparak şampiyonluk için mücadele etti. İlçe genelindeki liseler arasında öğrencilere sporu aşılamak, yetenek ve becerilerini gözlemleyerek uygun branşlara yönlendirilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen oyunlarda, macera parkuru, bilyalı tornet, balon futbolu, paintball ve canlı langırt müsabakalarının ardından PES Turnuvası finali ile son buldu. Gençlerin PES turnuvası heyecanına ortak olan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, gençlerle birlikte PES oynadı.

"Bu turnuvalarla ilgili asıl amacımız gençlerin eğlenmesi, sokaktaki kötü alışkanlıklarından vazgeçmesi"

Öğrencilerle pes oynayıp turnuva heyecanlarına ortak olan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Bugün kapanış yapıyoruz, bin 400 gencimizle yarıştık. Tabi bu sadece pes turnuvasından ibaret bir organizasyon değil. Türkiye'nin en büyük gençlik organizasyonu yaklaşık 15 bin gençle beraber yapılan bir organizasyon. 23 dalda yapılıyor. Bugün 23 daldan birini sonlandırmış olduk. Bu turnuvalarla ilgili asıl amacımız hem gençler eğlensin hem de meşguliyetleri artsın sosyal amaçlı bir proje eğer gençlerin meşguliyeti olursa o zaman sokaktaki kötü alışkanlıklarından vazgeçecek. Bizim gençlerimiz çok önemli çünkü" dedi.

"Güzel bir proje"

Mücadelenin iyi gittiğini belirten lise öğrencisi Anıl Özdemir, "Güzel bir proje, iyi gidiyor. Tekli maç yapıyorsun elenen gidiyor, yenen tur atlıyor en sonunda finale kalıyorsun" ifadelerini kullandı.

Turnuvaya geçtiğimiz yıl da katıldığını söyleyen Ahmet Sancar, "Günlük hayatta oynanınca çok zevkli. Şimdi bir amaç uğruna yapılınca heyecanlanıyorum. Geçen sene de katılmıştım ama erken elenmiştim. Şansızlık olmuştu bu sene bakalım gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz" dedi.

Kaynak: İHA