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PESİAD Akademi yeni sezonun ilk eğitimini gerçekleştirdi!

Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneğinin yeni oluşumu olan PESİAD Akademi'nin yeni sezondaki ilk eğitimi gerçekleşti. GEDİK Yatırım ve Para Yazarı Üzeyir Doğan, 'Yöneticinin basit mali tablo analizi' konulu eğitimi verdi.

PESİAD Akademi yeni sezonun ilk eğitimini gerçekleştirdi!

PESİAD Akademi'de yeni sezonun ilk eğitimi gerçekleştirildi.

PESİAD Akademi yeni sezonun ilk eğitim programını 6 Kasım Cumartesi günü, 10:00-16:00 saatleri arasında dernek lokalinde gerçekleştirdi.

GEDİK YATIRIM VE PARA YAZARI ÜZEYİR DOĞAN EĞİTİM VERDİ

'Yöneticinin basit mali tablo analizi' konulu eğitimi GEDİK Yatırım ve Para Yazarı Sayın Üzeyir DOĞAN verdi. Keyifli geçen eğitime yoğun ilgi mevcuttu. Eğitim sonunda katılımcıları katılım belgesi takdim edildi.

PESİAD Akademi yeni sezonun ilk eğitimini gerçekleştirdi!PESİAD Akademi yeni sezonun ilk eğitimini gerçekleştirdi!PESİAD Akademi yeni sezonun ilk eğitimini gerçekleştirdi!

PESİAD Akademi yeni sezonun ilk eğitimini gerçekleştirdi!

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