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  3. PESİAD Başkanı A. Kadir Bayram, pandemi sürecinde yapılan çalışmaları anlattı!

PESİAD Başkanı A. Kadir Bayram, pandemi sürecinde yapılan çalışmaları anlattı!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sürecinde Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği (PESİAD)'ın pandemi sürecinde gerçekleştirdiği faaliyetleri, sosyal sorumluluk çalışmaları ve yeni projelerini PESİAD Başkanı A. Kadir Bayram, sosyal medyada paylaştı.

PESİAD Başkanı A. Kadir Bayram, pandemi sürecinde yapılan çalışmaları anlattı!

Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı A. Kadir Bayram, kurumun pandemi sürecinde gerçekleştirdiği faaliyetleri sosyal medyada yayınladığı video ile vatandaşlara açıkladı. 

Başkan A. Kadir Bayram yayınladığı videoda PESİAD kart ve katalog çalışması ile ilgili detaylara, yeni web sitesi ve mobil uygulamaya, PESİAD'ın gerçekleştirdiği online seminer ve üye tanıtım serisi hakkında bilgiler verdi.

PESİAD Yönetim Kurulu Başkanı A. Kadir Bayram'ın bu çalışmalara dair yaptığı açıklamalar aşağıdaki video’da yer almaktadır;

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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