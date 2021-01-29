PESİAD kart ile üyelere özel avantajlar geliyor!

Üyelerin büyük fayda sunulacağı düşünülen PESİAD Kart ile ilgili harekete geçen PESİAD yönetimi, hizmete açtığı yeni kart uygulaması ile üyelerine desteklerini sürdürmeye devam ediyor.

PESİAD üye işyerlerinde kullanılmak üzere özel avantajlar ve indirimlerden yararlanmak için PESİAD üyelerine özel olarak tasarlanan kart hakkında genel bilgilerin verildiği videoda avantajlarda yararlanılabilecek başlıca kurumlar da belirtildi.

İşte "PESİAD Kart" çalışması ve tanıtım videosu;