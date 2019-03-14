PESİAD Pendik belediye başkan adaylarını iş dünyası ile bir araya getirdi

pendik belediye başkan adayları iş dünyası buluşması programının moderatörlüğünü PESİAD başkan vekil Sami Bayram yaptı.

31 mart 2019 yerel seçimlerinde pendik belediye başkanlığı seçim yarışına girmiş olan belediye başkan adaylarından Cumhur ittifakı AK Parti adayı Ahmet Cin. Saadet Partisi adayı Mahmut Kılıç ve DSP adayı Murtaza Sasa, aldıkları davet üzerine Pendik sanayici ve iş adamları derneğinde iş adamlarıyla bir araya geldiler

Açılış konuşmasını yapan Sami Bayram "aynı daveti geçen yerel seçimlerde de gerçekleştirdiklerini belirterek bu davetten amacımız ilçemiz belediye başkan adaylarınını Pendik iş dünyasıyla buluşturarak kendilerine iş dünyasıyla paylaşma fırsatı vermektir. Davetimize icabet eden Cumhur ittifakı adayı Sayın Ahmet Cin, Demokratik Sol Parti adayı Sayın Murtaza Sasa ve Saadet Partisi adayı Sayın Mahmut Kılıç'a huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Millet ittifakı adayımız Sayın Mehmet Salih Usta, yoğun programlarından dolayı katılamayacaklarını bildirdi. Şimdi sırasıyla adaylarımız sizlere Pendik belediye bşkan adayı olarak ilçemiz için neler planladıklarını ifade edecekler. Sizler de program sonunda kendilerine varsa sorularınız sorabilirsiniz" dedi.

Cumhur ittifak adayı Ahmet Cin

Program moderatörü Sami Bayram'ın açılış konuşmasının ardından, sırasıyla Demokratik Sol Parti adayı Murtaza Sasa, Saadet Partisi adayı Mahmut Kılıç ve Cumhur ittifakı adayı Ahmet Cin, belediye başkanı olduklarında Pendik için neler neler düşündüklerini ifade ettiler.

Saadet partisi adayı Mahmut Kılıç

Demokratik Sol Parti adayı Murtaza Sasa