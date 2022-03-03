PESİAD planlanan faaliyetler ile ilgili basınla bir araya geldi

PESİAD Başkanı Kadir Bayram Pendik yerel basın ile geleneksel hale gelen kahvaltılı basın toplantısında bir araya geldi.

Toplantıya Pesiad Başkanı Kadir Bayram ile birlikte Pesiad Başkan Yardımcısı Murat Açık, Yönetim Kurulu üyeleri Hüseyin Ekşi, Şahin İpek ve Genç Pesiad Başkanı Cüneyt Battal ev sahipliği yaptılar.

Başkan Kadir Bayram: "Genel kurulumuzdan sonra basın toplantısı yapmıştık yeniden bir araya geliyoruz. Bir faaliyet planımız var ama zamana gündeme göre değişebiliyor. Bu konuda size bilgiler vermek istiyorum.

"TÜKETEN ÜLKEDEN ÜRETEN ÜLKEYE.."

Maskeler ve Hes kodları kalktı, ama bu hastalık hayatımızdan çıkmadı inşallah kısa sürede bu durumda geçer. Dünyada dengeler değişiyor, Rusya - Ukrayna savaşı bütün dünyaya yansıyor. Ekonomik olarak da ülkemize ve tüm dünyaya yansıyor. İs dünyasına baktığımızda sanayiciler ihracatta en iyi dönemlerini yaşıyor. Pendikli sanayici yurtdışına ihracat yapıyor ve bu alanda önemli bir paya sahip. Şu anda tüketen ülkeden üreten ülkeye geçiyoruz. İş insanları için çok önemli bir etkinlik. İlk çalıştaylarımızı yaptık, çıkan sonuçları bakanlık ve ilgili birimlere iletiyoruz. Tüm sektörlerimizi bir araya getirerek çapraz ticarete teşvik ediyoruz. Şanslı bir ilçedeyiz.

Tüm ulaşım yollarının ilçemizde kesişmesi nedeniyle çok yoğun bir etkileşim var. Her ay bunun verilerini alıyoruz. Pendik'te 600'ün üzerinde sanayicimiz var. İmes'ten sonra büyük bir sanayi şehriyiz. Pendik'te 1074 tane ihracat yapan 95.000 üzerinde vergi mükellefimiz var. Pendik'te 80.000 istihdamımız sadece PESIAD'A bağlı kuruluşlarda var. Bunlar ilçemizdeki firmalarımızın sadece Pendik'teki istihdamı. Üyelerimizde kendi aralarında çapraz ticaret yapıyor ve sürekli yeni üye almaya onları kendi içimizdeki sektör kurulları aracılığıyla diğer firma sahipleriyle tanıştırıyor ve ticaretlerine fayda sağlıyoruz.

"PENDİK KARİYER ÇOK SES GETİRECEK"

Pesiad Kariyer'i kurduk. Bu iş arayan ve işvereni buluşturuyoruz. Hukuki şartları aşamadığımız için daha önce yapamıyorduk. Şimdi farklı bir formülle bunu aştık yakında lansmanı olacak. Pendik Kariyer çok ses getirecek.

Pesiad Akademi'yi kurduk. Verim almaya başladık. Kentimize de olumlu yansıyacak. Sertifikalı eğitimler yapıyoruz. Haftasonları 6-7 saatlik eğitimimizi yapıyoruz. Katılanlar çok memnun. Geçen hafta İnsan kaynakları ile ilgili yaptık. Başka konularda da sürecek.

"Kentin Sesi" isimli 3 program yaptık. Ay sonunda İTO Başkanı Şekip Avdagiç'i ağırladık. Covid-19 nedeniyle bir süre ara verdiğimiz etkinliklerimize de yeniden başlıyoruz. Pandemi sürecinde yurtdışı seyahatlerimiz durdu. Amerika ve Senegal girişimlerimiz olmuştu ama yapamamıştık. Şimdi Mayıs ayında Fas , Marakeş te bir seyahatimiz olacak. Orada bizimle gelen sektörlerimiz kendi işleriyle ilgili tanışma ve görüşmeler yapacaklar.

Haftaya PESİAD olarak bir gezimiz olacak. Erzurum Palandöken'de ve Kars'ta olacağız. Üyelerimiz için zaman zaman moral motivasyon için böyle geziler yapıyoruz, gittiğimiz yerlerde yine iş ile ilgili de temaslarımız oluyor.

"BÜTÜN DÜNYAYI BİR YERDE BULUŞTURACAĞIZ"

Teknopark , İcat Çıkarma Yarışması ve Zimem Defteri projelri hakkında bilgi veren Başkan Kadir Bayram, "Teknopark , İcat Çıkarma Yarışması, 164 okul binlerce öğrenciye hitap edecek. İftar programlarını 2 senedir yapamıyoruz. Bu sene yapacağız ilçemizdeki kurum ve kuruluşları protokolü müdürleri STK'ları bir araya toplayacağız. Zimem Defteri projemiz devam ediyor. Geçmiş ramazanlarda bakkallardaki borçları kapatmıştık. Faaliyetimiz dahilinde ramazanda yine bakkallarda veresiye defterlerindeki borçları kapatacağız inşallah." dedi ve devam etti:

"PESIAD online fuar web sitemizle entegre olarak çalışacak. Bütün dünyayı bir yerde buluşturacağız. Bu büyük bir proje olacak. Onur Kurulumuz ile zaman zaman toplanıp hasbihal ediyoruz. Etkinliğimize Maliye Bakanımız katılacak. Yılın Enleri programımız yeni sezonda yeniden olacak. 85 kişi sürekli etkin bir kadromuz var. Yönetimimizle sektörler kurullarımızla, Genç Pesiad'ımız ile büyük bir etkin kadromuz var.

Bizim tek gayemiz bu şehre bir şeyler katabilmek, 2 tane ticaret lisesi olarak okul yaptıracağız. Yaşlı bakım evi ile ilgili hayalimiz var. Bu şehrin insanıyız bu şehre dertleniyoruz, inşallah güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz." Dedi.

Toplantı sonunda Pesiad yöneticileri gazetecilerin sorularını cevapladılar. Toplantı fotoğraf çekimi ile sona erdi.