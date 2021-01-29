PESİAD yeni web sitesi ve mobil aplikasyonuyla hizmete başladı!

Web sitesini yenilerek yeni mobil aplikasyonu da etkinleştiren PESİAD, site ve uygulamayla ilgili detaylı bilgileri sosyal medyadan yayınladığı video ile anlattı.

Üye firmaların lokasyonlarından iş başvuru formuna, çapraz ticareti kolaylaştıran menülerden üyelik formuna kadar pek çok alt başlık bulunan sitede üyelerine daha faydalı olabilmek ve siteye kolay erişim sağlamak için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

PESİAD’ın web sitesini www.pesiad.org.tr​ bağlantısından ziyaret edebilirsiniz.

Yeni web sitesini ve yeni mobil aplikasyonunu duyuran PESİAD, web sitesi için tanıtım videosu da hazırladı. İşte o video;