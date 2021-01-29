Çarpıcı iddia! Tarkan ikinci kez baba mı oluyor?Murat Şahin dev yatırımlarına devam ediyor!Bölge Gündem Gazetesi'nin 103. sayısı çıktıKırmızı oda 22. bölüm canlı izle | Kırmızı oda son bölüm TV8 canlı izleSon Yaz 5. bölüm canlı izle | Son Yaz son bölüm FOX TV canlı izle29 Ocak Milli Piyango sonuçları - Milli Piyango bilet sorgulamaOn Numara çekiliş sonuçları 29 Ocak 2021 (MPİ)Seni Çok Bekledim 1. bölüm canlı izle| Seni Çok Bekledim ilk bölüm Star TV canlı izle8 yaşındaki kız öğrenci, hemcinsinden hoşlandığını söyleyince okuldan kovulduCHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi kimdir? Nereli? Kaç yaşında?
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. PESİAD yeni web sitesi ve mobil aplikasyonuyla hizmete başladı!

PESİAD yeni web sitesi ve mobil aplikasyonuyla hizmete başladı!

Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği (PESİAD), resmi internet sayfasından yeni web sitesini ve yeni mobil aplikasyonunu duyurarak içerikler hakkında sosyal medya üzerinden kısa bir videolu anlatım gerçekleştirdi.

PESİAD yeni web sitesi ve mobil aplikasyonuyla hizmete başladı!

Web sitesini yenilerek yeni mobil aplikasyonu da etkinleştiren PESİAD, site ve uygulamayla ilgili detaylı bilgileri sosyal medyadan yayınladığı video ile anlattı.

Üye firmaların lokasyonlarından iş başvuru formuna, çapraz ticareti kolaylaştıran menülerden üyelik formuna kadar pek çok alt başlık bulunan sitede üyelerine daha faydalı olabilmek ve siteye kolay erişim sağlamak için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

PESİAD’ın web sitesini www.pesiad.org.tr​ bağlantısından ziyaret edebilirsiniz.

Yeni web sitesini ve yeni mobil aplikasyonunu duyuran PESİAD, web sitesi için tanıtım videosu da hazırladı. İşte o video;

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT