Pendik’te faaliyet gösteren PESİAD olarak bilinen Pendik sanayi ve işadamları derneği 6. Olağan kongresi 27 Mart Cumartesi günü gerçekleştirdi.

Divan başkanlığını Bülent Aydın’ın yaptığı kongreye İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdağiç, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, PESİAD üyeleri ve Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin katılımı ile Pesiad konferans salonunda yapıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından dernek başkanı Abdülkadir Bayram’ın konuşmasıyla devam etti.

"PENDİK'TE ÜYELERİMİZE AİT BİR SANAYİ SİTESİ KURMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Dernek başkanı Abdülkadir Bayram yaptığı konuşmada “Amaçlarını Pendik’teki sanayicilerimiz önünü açarak onların zor dönemde güzel ve kazançlı projeleri geliştirerek hem ilçemizdeki sanayicilere ve de ilçemizin ekonomik anlamda kalkınmasına katkı sunmaktır. Bu amaçla değişik projeler üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan en önemlisi üye sanayicilerimizin el birliği ile kuracağımız bir sanayi sitesi olacak “ dedi.

Bayram, salgın hastalık dolayısıyla tüm dünyayı ve ekonomisini etkisi altına alan korona virüs pandemisi kendilerinide e çok etkilediğini belirterek, tüm bunlara rağmen biz hiç durmadık ilçemizdeki iş adamlarının hep yanında olarak bu süreçte onlara destek olduklarını ifade etti.

Pesiad 6. Olağan kongresine katılan İTO başkanı Şekib Avdağiç, AK Parti Istanbul Milletvekili Erol Kaya ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, yaptıkları selamlama konuşmalarında PESİAD 6. Olağan Kongresinde seçilen yeni yönetime çalışmalarında başarı dileklerinde bulundular.

Başkan Kadir Bayram, ITO Başkanı Şekib Avdağiç’e AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya’ya, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve Pesiad eski yönetim kurulu üyelerine birer plaket takdim etti.

PESİAD asil yönetim kurulu listesi:

A. Kadir Bayram, Alper Sarısoy, Aykut Dumankaya, F. Mehmet Özdemir, Fatih Çiftçi, Harun Gedikoğlu, Hüseyin Ekşi, Murat Açık, Murat Özdemir, Mustafa Şahinyılmaz, Ömer Davulcu, Recep Yeşilyurt, Salih Baltacı, Serkan Özer. Şahin İpek, Şenol Üçüncü, Turgay Seymenoğlu

Yedek üyeler:

Suat Kıraç, Ayhan Sun, Ünal Eke, Arif Çakır, Ahmet Sultan Yanık, Emrah Altınkaya, Aykut Öztürk, Fatih Engin, Süleyman Genç, Tahsin Tarım, Cahit Bakır, Ziya Şahin, Murat Dönmez.

Pesiad Denetim Kurulu Asil:

Murat Öztürk, Ertan Yurtseven, Özcan Zorlu.

Pesiad Denetim Kurulu Yedek:

Ömer Özcan,Abdullah Orak, Cüneyt Şallı.

Genç PESİADYeni Yönetim Kurulu:

Cüneyt Battal, Abdullah Yılmaz, Emre Dilli, Erkan Tekkeşintekin, Harun Selçuk, İsmail Gürbüz, Mahmut Said Sağdıç, Mehmet Şirin, Muhammed Emin aydın, Özkan Ündağ, Sadık Özbek, Semih Sançar, Taha Güçlü, Yavuz Yıldırım, Yunus Emre Özbek, Yusuf Demirlikaya, Yusuf Zorlu.