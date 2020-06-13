PESİAD'dan gelmiş geçmiş en güzel icraat: Bakkalların verisiye defterlerini satın aldılar

Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği (PESİAD) basın mensuplarıyla dernek binasında kahvaltıda buluştu. Toplantı sosyal mesafe uygun bir şekilde gerçekleştirildi.

Başkan Kadir Bayram, toplantıya Koronavirüs salgını nedeniyle ölenlere rahmet dileyerek sözlerine başladı. PESİAD olarak bu süreçte neler yaptıklarını anlatan Bayram, ilk vakaların ardından harekete geçtiklerini ifade ederek, kriz masası oluşturduklarını üyelerinden gelen soru talepleri ilgili kamu kurumlarıyla birlikte çözmeye çalıştıklarını, bu süreçte faaliyetlerini sürdüren üye işyerlerine gerekli hijyen malzemesi desteği sağladıklarını ifade etti.

"ÜYELERİMİZE EN DOĞRU BİLGİLERİ SAĞLADIK"

Koronavirüs sürecinde bir çok iş insanın olumsuz etkilendiğini söyleyen Bayram, esnafımız ve iş insanlarının devletin iş hayatına yönelik yapmış olduğu destek ve tedbirleri doğru bilgilendirme üyeleriyle paylaştıklarını söyledi.

KADİR BAYRAM DÖNEMİNDE PESİAD'DAN GELMİŞ, GEÇMİŞ EN GÜZEL İCRAAT:

"BU YIL ÇOK GÜZEL BİR GELENEK BAŞLATIK"

Her yıl PESİAD olarak Ramazan ayında çok fazla bilgi ve duyuru yapmadan ihtiyaç sahibi aileler erzak kolilerinin dağıtımı yapıldığını söyleyen Kadir Bayram, Bu yıl çok güzel bir gelenek başlattık. Salgının da ortaya çıkması nedeniyle bir çok dar gelirli Pendiklli ailelerimizin zor durumda olduğunu biliyorduk. Bu manada biz ne yapabiliriz düşündük ve ihtiyaç sahibi ailelerin bakkalların olan verisiye defterlerini satın almaya karar verdik. Bizim bu çalışmamızı başarılı bulan Pendik Belediyesi de bu çalışmamıza katkı sunarak önemli büyük bir kampanyaya imza attık. Bu uygulamamızı Pendik’in 36 mahallesinde gerçekleştirdik. Çok güzel geri dönüşler aldık. Ben Pendikli iş insalarımıza katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Hepsinden allah razı olsun. Gerçekten PESİAD olarak yaptığımız en güzel işlerden biriydi.” dedi.



(en solda PendikliTV Samet Övüç, ortada Yusuf Saray, Sağda Özgürİstanbul Hatice Odabaşı)

"5 YILLIK HAYALİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜK"

Uzun süredir sektörler kurulu kurma noktasında çaba sarf ettiklerini basın mensuplarına ileten Başkan Kadir Bayram, bu dönemimizde yine Sanayi, İnşaat ve Perekande/hizmet sektörü olarak 3’e ayırdık. Bu üç sektörümüzüde 7’şer kişilik yönetim kurulu oluşturduk. Burada amacımız her sektöre bir kalite kaznadırmak. Her sektör kendi alanında sayıştaylar, danıştaylar yapması arzu ediyoruz. Amacımız üye iş insanlarını birbiriyle kaynaştırmak ortak sorunları çözmek” dedi.

Haber: Yusuf Saray

PESİAD’ın yeni başkanı Kadir Bayram oldu

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