PESİAD'dan Öğretmenler Günü dolayısıyla anlamlı ziyaret!

Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği (PESİAD) üyeleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki öğretmenler ile bir araya geldi.

YAYINLAMA
Google News
PESİAD'dan Öğretmenler Günü dolayısıyla anlamlı ziyaret!

24 Kasım Öğretmenler Günü tüm yurtta güzel bir şekilde kutlanırken Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği (PESİAD) üyeleri de Pendik Merkez İlkokulu'nda bulunan öğretmenleri ziyaret ederek hasbihal ettiler.

PESİAD'ın sosyal medya hesaplarından “24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle, Sosyal İşler Birim Başkanımız Sn. Salih Baltacı ve Yönetimi, Pendik Merkez İlkokulu Müdürü Sn. Yakup Yanık’ı ve Değerli Öğretmenlerimizi ziyaret ederek, kendilerine hediyelerini takdim ettiler. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutlar, çalışma hayatlarında başarılar dileriz.” şeklinde paylaşım yapıldı.

PESİAD'dan Öğretmenler Günü dolayısıyla anlamlı ziyaret!PESİAD'dan Öğretmenler Günü dolayısıyla anlamlı ziyaret!PESİAD'dan Öğretmenler Günü dolayısıyla anlamlı ziyaret!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Akademisyen yazar Abdullah Şenaslan'ın yazıları kitap oldu!
Akademisyen yazar Abdullah Şenaslan'ın yazıları kitap oldu!
Pendik Belediyesi grev son dakika: Belediye Başkanı Ahmet Cin’den açıklama geldi!
Pendik Belediyesi grev son dakika: Belediye Başkanı Ahmet Cin’den açıklama geldi!
Pendik'te Ak Parti seçim standına alçak saldırı! Standı paramparça edip yaktılar!
Pendik'te Ak Parti seçim standına alçak saldırı! Standı paramparça edip yaktılar!
Amatör Spor Haftası, Pendik'te coşkuyla kutlandı
Amatör Spor Haftası, Pendik'te coşkuyla kutlandı
Son Haberler
Rusya Devlet Başkanı Putin: Elde edeceğimiz sonuçlar, Rusya'nın dünyadaki yerine belli edecek
Rusya Devlet Başkanı Putin: Elde edeceğimiz sonuçlar, Rusya'nın dünyadaki yerine belli edecek
Kadınlar gibi dans ettirip, eğleniyorlar! Erkek çocuklarına yapılan insanlık dışı eziyet "Bacha Bazi" hakkında bilinmeyenler
Kadınlar gibi dans ettirip, eğleniyorlar! Erkek çocuklarına yapılan insanlık dışı eziyet "Bacha Bazi" hakkında bilinmeyenler
İbrahim Kalın'dan Öğretmenler Günü'nde duygulandıran paylaşım! Şehit öğretmenler anısına Mağusa Limanı şarkısını seslendirdi!
İbrahim Kalın'dan Öğretmenler Günü'nde duygulandıran paylaşım! Şehit öğretmenler anısına Mağusa Limanı şarkısını seslendirdi!
Engelliler Günü'nde engelliler izinli mi? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü resmi tatil mi?
Engelliler Günü'nde engelliler izinli mi? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü resmi tatil mi?
Pendik Rizeliler Derneğinde genel kurul heyecanı! Ramazan İstif Başkan seçildi, yönetim ve denetim kurulu belli oldu
Pendik Rizeliler Derneğinde genel kurul heyecanı! Ramazan İstif Başkan seçildi, yönetim ve denetim kurulu belli oldu
Pendik'te görev yapan imamlara büyük kolaylık! Nüfus Müdürlüğü'ndeki işlemlerini randevusuz yapabilecekler
Pendik'te görev yapan imamlara büyük kolaylık! Nüfus Müdürlüğü'ndeki işlemlerini randevusuz yapabilecekler
Alpi Diş ve Nişantaşı Üniversitesi ortak hastane kuruyor! Yönetim Kurulu Başkanları arasında anlaşma sağlandı!
Alpi Diş ve Nişantaşı Üniversitesi ortak hastane kuruyor! Yönetim Kurulu Başkanları arasında anlaşma sağlandı!
Çok Okunanlar
Son dakika | Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem: Yaralılar var
Son dakika | Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem: Yaralılar var
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 24 Kasım 2022 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 24 Kasım 2022 Perşembe maç programı
Son dakika | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Faiz tek haneye indi
Son dakika | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Faiz tek haneye indi
24 Kasım 2022 günlük burç yorumları | İkizler yeniden başlıyor, Akrep beklediği adımı alıyor!
24 Kasım 2022 günlük burç yorumları | İkizler yeniden başlıyor, Akrep beklediği adımı alıyor!
Maltepelilere müjde! Maltepe Üniversitesi sayesinde sağlık hizmeti ayaklarına geldi!
Maltepelilere müjde! Maltepe Üniversitesi sayesinde sağlık hizmeti ayaklarına geldi!
Tuzla Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine müjde! Eğitim desteği başvuruları başladı!
Tuzla Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine müjde! Eğitim desteği başvuruları başladı!
Bölge Gündem Gazetesi'nin 122. Sayısı çıktı
Bölge Gündem Gazetesi'nin 122. Sayısı çıktı
Yorumlananlar
Aydın'da mide bulandıran olay! Köpeğe tecavüz eden sapık adamın verdiği ifade kan dondurdu!
Aydın'da mide bulandıran olay! Köpeğe tecavüz eden sapık adamın verdiği ifade kan dondurdu!
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var