PESİAD'dan Öğretmenler Günü dolayısıyla anlamlı ziyaret!

24 Kasım Öğretmenler Günü tüm yurtta güzel bir şekilde kutlanırken Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği (PESİAD) üyeleri de Pendik Merkez İlkokulu'nda bulunan öğretmenleri ziyaret ederek hasbihal ettiler.

PESİAD'ın sosyal medya hesaplarından “24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle, Sosyal İşler Birim Başkanımız Sn. Salih Baltacı ve Yönetimi, Pendik Merkez İlkokulu Müdürü Sn. Yakup Yanık’ı ve Değerli Öğretmenlerimizi ziyaret ederek, kendilerine hediyelerini takdim ettiler. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutlar, çalışma hayatlarında başarılar dileriz.” şeklinde paylaşım yapıldı.