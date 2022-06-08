PESİAD'IN üstlendiği anasınıfı tefriş projesi tamamlandı

PESİAD tarafından üstlenilen ve 26 anasınıfının tefriş olduğu proje çalışmaları tamamlandı. Proje tamamlanmasının ardından temsili olarak ilk açılış Ahmet Yesevi İlkokulu anasınıfında gerçekleştirildi. Protokolün yoğun katılım gösterdiği programda açılıştan sonra okuldaki çocuklara hediyeler ve yiyecekler dağıtıldı.

AHMET CİN'DE KATILIM GÖSTERDİ

Açılış Pendik Kaymakamı Dr. Hülya KAYA, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz, PESİAD Yönetim Kurulu Başkanı A. Kadir Bayram ve PESİAD bağışçılarının katılımlarıyla gerçekleşti.