Peşinden koştuğu çöp kamyonunun bu sefer içinde yolculuk etti

Manisa'da 14 yaşındaki zihinsel engelli çocuğun çöp kamyonuna binme isteği Yunusemre Belediyesi tarafından yerine getirildi. Sürekli çöp kamyonlarının peşinden koşan zihinsel engelli Burak Karaca bu sefer çöp kamyonunun içinde yolculuk ederken, mutluluğu ise gözlerine yansıdı.

Yunusemre Belediyesi, 14 yaşındaki zihinsel engelli Burak Karaca'nın çöp kamyonuna binme hayaline duyarsız kalmadı. O çok istediği çöp kamyonuna binen Burak'ın heyecanı ise görülmeye değerdi. Yunusemre ilçesinde yaşayan ve Mental Retardasyon (zihinsel gerilik) sorunu bulunan ve çöp kamyonlarını çok seven 14 yaşındaki Burak Karaca'nın babası Şahin Karaca, Yunusemre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne başvurarak oğlunu çöp kamyonuna bindirmelerini istedi. Engelli gencin isteğini yerine getiren belediye ekibi, Burak ve babasını evinden alarak yeni belediye şantiyesine götürdü. Şantiyede çöp kamyonuna binen Burak ve babası, kamyon ile gezerek tur attı.

Çöp kamyonuna binen Burak'ın heyecanı gözlerinden okunurken, oğlunun talebini yerine getiren Yunusemre Belediyesine teşekkür eden baba Şahin Karaca da duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Oğlum 14 yaşında kendisinde Mental Retardasyon var. Çöp kamyonlarını çok seviyor. Her gördüğünde peşinden gitmeye çalışıyor. Biz de Yunusemre Belediyesine gelerek oğlumuzun çöp kamyonuna binme isteğini ilettik. Belediye ekipleri bizi kırmadı. Burak'ı çöp arabasına bindirdik ve gezdirdik. Burak çok sevindi. İsteğimize kayıtsız kalmayan başta Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi olmak üzere Yunusemre Belediyesine teşekkür ediyorum."

Engelli genç ile yakından ilgilenen Temizlik İşleri Müdürü Halil İbrahim Özcan, Burak'ın isteğini yerine getirmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Kaynak: İHA