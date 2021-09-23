Peşkir ne demek, TDK'ya göre Peşkir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Peşkir ne demek? Peşkir TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi peşkir kelimesi. Peki peşkir ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre peşkir nedir, peşkir kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Peşkir kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Peşkir kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

PEŞKİR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Peşkir kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Peşkir kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre peşkir kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Genellikle pamuk ipliğinden dokunmuş ince havlu

- Yemek yerken kullanılan, el kurulanan, büyük mendil biçiminde pamuk veya keten bez, peçete



PEŞKİR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kafası babasının dükkânıyla meşgul olan oğul, elini yüzünü yıkamış, duvardaki peşkiri alıp odaya dönerken kadın pencereye az önceki gibi dayandı.

- Henüz birkaç yudum içtiği şarabın ıslaklığını sapsarı bıyıklarının üstünden peşkiriyle silerek dedi ki...

