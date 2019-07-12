Peskov: Her şey tamamen anlaşmalara uygun olarak yapılıyor

Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, S-400 hava savunma füzelerinin tamamen "ilgili anlaşmaya uygun şekilde" Türkiye'ye teslim edildiğini söyledi.

Rus haber ajansı TASS'da yer alan habere göre gazetecilere açıklamada bulunan Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Her şey, iki ülkenin anlaşmalarına tamamen uygun olarak yapılıyor. Taraflar yükümlülüklerini yerine getiriyor" dedi..

DHA