Peskov: Moskova ve Riyad ek kesintiler konusunda anlaşabilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Suudi Arabistan'ın petrol üretiminde ek kesinti konusunda anlaşabileceğini söyledi.

Düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin, iki başkent arasında uzlaşma olasığı bulunup bulunmadığı sorusunu yanıtlayan Peskov, "Bu olasılığı hiç kimse dışlamıyor, Enerji Bakanı Aleksandr Novak da bunu söyledi" dedi.

Suudi Arabistan'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer ürdeticilerin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nda çıkan anlaşmazlık üzerine, Nisan ayında üretimi günde 10 milyon varil artıracağına ilişkin açıklamasının ardından, Brent petrolün varil fiyatı Pazartesi günü yüzde 30'dan çok düşerek 31.92 dolara kadar geriledi. ABD hafif ham petrolü ise aynı oranda gerileyerek 28.33 dolara kadar indi.

Başta ABD Başkanı Donald Trump ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe olmak üzere, birçok liderin ekonomiyi desteklemek için alacakları önlemleri açıklamalarının yanında, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın da ekonomisi Covid-19 salgınınıdan etkilenen üye ülkelere, IMF 50 milyar dolar ve Dünya Bankası da 12 milyar dolar olmak üzere, toplam 62 milyar dolarlık fon ayrıldığını duyurmaları sonrası, petrol fiyatları hızla yükseldi ve Brent 38 doları, Teksas petrolü de 35 doları geçti.

Kaynak: DHA