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Peştu ne demek, TDK'ya göre Peştu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Peştu kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Peştu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Peştu nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Peştu kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Peştu ne demek, TDK'ya göre Peştu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Peştu ne demek? Peştu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Peştu kelimesi. Peki Peştu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Peştu nedir, Peştu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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PEŞTU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Peştu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Peştu kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre Peştu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Afgan halkı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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