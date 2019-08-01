Pet Shop’lar mercek altında

Muğla İl Hayvan Hakları Koruma Kurulu toplantısı Muğla Vali Yardımcısı Vekili Caner Yıldız Başkanlığında yapıldı. Toplantıya DKMP Muğla İl Şube Müdür vekili Yunus aydın, Büyükşehir, ilçe belediyeler, Sağlık Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Milli Eğitim, Milas Veterinerlik Fakültesi, Veteriner Hekimler Odası, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile hayvansever dernek temsilcileri katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü Muğla İl Şubesince yıl içinde belirli aralıklarla gerçekleştirilen toplantıda özellikle sokak hayvanları konusunda denetimlerin sıklaştırılmasının yanında, geçici hayvan barınağı bulunmayan ilçe belediyelerin çalışmaları ele alındı.

Toplantıda, Muğla genelinde Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alınırken, özellikle ilçelerdeki denetim elemanlarının güncellenmesi kararı alındı. Denetim elemanlarının yaz sezonunda tatil amaçlı Muğla'ya gelen yerli ve yabancı vatandaşların Pet Shop'dan satın aldıkları hayvanların takibinin yapılması ve hayvanların sahiplendirilmesi konusunda çalışma yapılması istendi.

Toplantıda ayrıca, geçici hayvan bakım barınağı bulunmayan ilçelerin yaptıkları çalışmalar da değerlendirilirken, barınak yapım çalışmaları süren belediyelerin ve derneklerin talepleri de kurulda görüşüldü.

Kaynak: İHA