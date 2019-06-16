Pet shoptan aldığı kedi ölünce parasını istedi

BURSA (AA) - Bursa'da evcil hayvan satılan bir iş yerinden aldığı kedi yavrusu hastalanıp ölen hayvanseverin para iadesine ilişkin başvurusu, hakem heyeti tarafından "sorumluluğun tüketiciye ait olduğu" gerekçesiyle reddedildi.

Bir tüketicinin pet stoptan bin 200 liraya satın aldığı ve iki aylık olduğu söylenen "Scottish Fold" cinsi kedisi bir süre sonra hastalandı.

Satıcının anlaşmalı olduğu veterinere giden tüketiciye, en fazla 35 günlük olan bu hayvanın, anne sütünü az aldığı için bağışıklığının çok düşük olduğu ifade edildi.

Yaklaşık iki ay daha yaşayan yavrunun sahibi tarafından yaptırılan otopside, annesinden ya da yanında bulunan diğer kedilerden FIP virüsü kaptığı ve birçok iç hastalığının bulunduğu, bu nedenle öldüğü ortaya çıktı.

Bunun üzerine Tüketici İl Hakem Heyetine başvuran tüketici, mağduriyetini aktardığı dilekçesinde, satıcının "Size sadece 10 gün garantisi var dedim, 11'inci gün ölse beni ilgilendirmez. İsterseniz 800 lira karşılığında başka bir yavru verebilirim." dediğini de öne sürerek parasının iadesini istedi.

Hakem heyeti tarafından dinlenen satıcı, canlı hayvanın garantisi olmadığını, buna rağmen tüketiciye 10 günlük sağlık garantisi verdiğini belirtti.

Pet shop sahibi, tüketicinin istediği veterinerde yaptırdığı kontrollerde yavruda sağlık sorunu bulunması durumunda 10 gün içinde parası geri alabileceğini ancak aradan iki ay geçtikten sonra yavrunun ölmesinin kendi sorumluluğunda olmadığını savundu.

Hakem heyeti, yaptığı değerlendirmenin ardından sorumluluğun alıcıya ait olduğuna kanaat getirip satıcıyı haklı bularak tüketicinin başvurusunu reddetti.

- Evcil hayvan alanlara "sağlık kontrolü" uyarısı

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, AA muhabirine konuyla ilgili yaptığı açıklamada, evcil hayvan dükkanından alışverişlerde dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Tüketicilerin, hayvanın özellikle sağlık kontrollerinin yapılıp yapılmadığına bakması uyarısında bulunan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Hayvanın sağlık kontrollerinin zamanında yapılıp yapılmadığı hususu bizim açımızdan son derece önemlidir çünkü daha önce bize gelen bir örnekte, cins bir köpek satın alan tüketiciye köpeğin boyutunun aynı kalacağı söylenmişti. Buna karşın köpek beslendikçe semirdi ve büyüdü. Veteriner tarafından verilen raporla tüketicinin yanıltıldığı anlaşıldı, tüketici parasını aldı. Burada ise hayvanın aşıları ve sağlık kontrollerinin yapılıp yapılmadığı kontrol edilmeliydi. Satıcı tarafından kontroller ve aşılar ihmal edilmiş, bu sebeple ölüm gerçekleşmişse tüketici haklarını arayabilmeli. Sonradan ölen hayvan, veteriner marifetiyle kontrol edilip ihmalin neden kaynaklandığına bakılmalı. Hayvanın yaşam koşullarından kaynaklanan bir hastalık sonucu ölüm varsa tabii ki buradaki durum tüketicinin sorumluluğundadır."

Kaynak: AA