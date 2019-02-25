Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde pet şişe getiren öğrenciye kitap hediye ediliyor.

Balışeyh Kaymakamlığı tarafından yürütülen "Kütüphanem Kuruluyor, İlçem Okuyor Projesi" kapsamında, ilçedeki öğrencilerin çevre bilincinin gelişmesi, pet şişelerinin geri dönüşüme kazandırılması ve kitap okuma alışkanlığının kazandırılması amaçlarıyla "Pet Şişeni Getir, Kitabını Götür" sloganıyla Kaymakam Mücahit Öztürk tarafından pet şişe getiren öğrencilere kitap hediye ediliyor. Öğrenciler, Geçici Depolama Alanında kuyruğa girerek çevreden toplanan pet şişeleri geri dönüşüm konteynerlerine bıraktıktan sonra kitap alma hakkına sahip oluyor.

Kaynak: İHA