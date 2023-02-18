Petar Antonic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Antonic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Antonic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Antonic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Antonic 4 Ekim 2004 tarihinde Loznica şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Antonic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Petar Antonic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Loznica U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Loznica U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Petar Antonic'nin FK Loznica U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Petar Antonic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Antonic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petar Antonic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Antonic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FK Loznica U17

1 Temmuz 2021 yılında FK Loznica U19

Petar Antonic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Antonic şuan FK Loznica U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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