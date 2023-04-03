Petar Arandjelovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Arandjelovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Petar Arandjelovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Petar Arandjelovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.