Petar Atanasov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Atanasov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Atanasov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Atanasov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Atanasov 13 Ekim 1990 tarihinde Rakovski şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Петър Николаев Атанасов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Atanasov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marquesagency yapmaktadır. Petar Atanasov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritsa 1921 Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Maritsa 1921 Plovdiv takımına 4 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Petar Atanasov'nin Maritsa 1921 Plovdiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Petar Atanasov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Atanasov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petar Atanasov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Atanasov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Lok. Plovdiv

1 Temmuz 2008 yılında Brestnik 1948

1 Temmuz 2011 yılında Botev Plovdiv

1 Mart 2013 yılında Rakovski 2011

30 Haziran 2013 yılında Botev Plovdiv

1 Temmuz 2013 yılında Chern. Burgas

25 Şubat 2014 yılında Botev Plovdiv

26 Şubat 2014 yılında Rakovski 2011

1 Ocak 2015 yılında Slavia Sofia

4 Şubat 2016 yılında Montana

30 Haziran 2017 yılında Slavia Sofia

1 Temmuz 2017 yılında Montana

1 Ocak 2018 yılında Botev Vratsa

1 Temmuz 2021 yılında Tsarsko Selo

4 Ocak 2022 yılında Maritsa

Petar Atanasov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Atanasov şuan Maritsa 1921 Plovdiv takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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