Petar Bandic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Bandic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Bandic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Bandic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Bandic 7 Mayıs 1999 tarihinde Tomislavgrad şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Petar Bandić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Bandic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Petar Bandic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Jedinstvo Bihac futbol takımında oynamaktadır. NK Jedinstvo Bihac takımına 5 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Petar Bandic'nin NK Jedinstvo Bihac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Petar Bandic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Bandic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petar Bandic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Bandic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında HNK Tomislav T.

28 Şubat 2020 yılında Mlad. Petrinja

5 Şubat 2021 yılında J. Bihac

22 Şubat 2022 yılında NK Nehaj Senj

5 Eylül 2022 yılında J. Bihac

Petar Bandic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Bandic şuan NK Jedinstvo Bihac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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