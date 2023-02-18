Petar Bockaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Bockaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Bockaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Bockaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Bockaj 23 Temmuz 1996 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Petar Bočkaj şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Bockaj Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Damir Jozic yapmaktadır. Petar Bockaj, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GNK Dinamo Zagreb futbol takımında oynamaktadır. GNK Dinamo Zagreb takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Petar Bockaj'nin GNK Dinamo Zagreb ile sözleşmesi 18 Ocak 2027 tarihinde bitmektedir.

Petar Bockaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Bockaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Petar Bockaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Bockaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ağu 2011 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2013 yılında Din. Zagreb U19

7 Şubat 2014 yılında NK Maksimir

8 Ağu 2014 yılında Inter Zapresic

22 Ağu 2014 yılında NK Maksimir

1 Ocak 2015 yılında Inter Zapresic

27 Şubat 2015 yılında NK Maksimir

3 Temmuz 2015 yılında Inter Zapresic

8 Temmuz 2016 yılında NK Lokomotiva

1 Temmuz 2017 yılında NK Osijek

18 Ocak 2022 yılında Dinamo Zagreb

Petar Bockaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Bockaj şuan GNK Dinamo Zagreb takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Petar Bockaj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U21 takımında 13 numaralı formasıyla 23 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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