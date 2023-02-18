Petar Bogdanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Bogdanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Bogdanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Bogdanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Bogdanovic 26 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Bogdanovic Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Petar Bogdanovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zlatibor Cajetina futbol takımında oynamaktadır. FK Zlatibor Cajetina takımına 13 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Petar Bogdanovic'nin FK Zlatibor Cajetina ile sözleşmesi 15 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Petar Bogdanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Bogdanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petar Bogdanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Bogdanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Eylül 2022 yılında Zlatibor

Petar Bogdanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Bogdanovic şuan FK Zlatibor Cajetina takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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