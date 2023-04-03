Petar Bogdanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Bogdanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Bogdanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Petar Bogdanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Petar Bogdanovic 27 Ekim 2003 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Petar Bogdanovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Vozdovac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Vozdovac U19 takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Petar Bogdanovic'nin FK Vozdovac U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Petar Bogdanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Petar Bogdanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
14 Ağustos 2021 yılında Kragujevac U19
10 Şubat 2022 yılında Graficar U19
3 Ağustos 2022 yılında Vozdovac U19
Petar Bogdanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Petar Bogdanovic şuan FK Vozdovac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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