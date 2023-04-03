Petar Bogdanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Bogdanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Petar Bogdanovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Petar Bogdanovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.