Petar Bojo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Bojo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Petar Bojo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Petar Bojo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Petar Bojo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Bojo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Petar Bojo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Bojo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Bojo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Bojo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Bojo 8 Ocak 1998 tarihinde Kiseljak şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Bojo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Petar Bojo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Igman Konjic futbol takımında oynamaktadır. FK Igman Konjic takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Petar Bojo'nin FK Igman Konjic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Petar Bojo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Bojo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Petar Bojo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Bojo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında S. Brijeg U19

3 Ocak 2017 yılında Jihlava U19

19 Temmuz 2017 yılında NK Vitez

1 Temmuz 2018 yılında Mladost Kakanj

1 Temmuz 2019 yılında Zeljeznicar

31 Ocak 2022 yılında Zrinjski Mostar

13 Temmuz 2022 yılında Igman Konjic

30 Haziran 2023 yılında Zrinjski Mostar

Petar Bojo kimdir

Petar Bojo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Bojo şuan FK Igman Konjic takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

- Betaclub Sarajevo

Petar Bojo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek U21 takımında 19 numaralı formasıyla 19 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U17 takımında 13 numaralı formasıyla 23 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Petar Bojo nereli

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