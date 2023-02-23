Petar Bosancic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Bosancic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Bosancic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Bosancic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Bosancic 19 Nisan 1996 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Petar Bosančić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Bosancic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PD SportManagement yapmaktadır. Petar Bosancic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cherno More Varna futbol takımında oynamaktadır. Cherno More Varna takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Petar Bosancic'nin Cherno More Varna ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Petar Bosancic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Bosancic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petar Bosancic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Bosancic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında NK Solin U17

30 Ocak 2012 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2013 yılında Hajduk U19

14 Temmuz 2014 yılında Hajduk Split II

15 Şubat 2016 yılında NK Dugopolje

30 Haziran 2016 yılında Hajduk Split II

1 Ağustos 2016 yılında NK Sesvete

31 Aralık 2016 yılında Hajduk Split II

9 Ocak 2017 yılında Hajduk Split

23 Temmuz 2018 yılında NK Istra

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

23 Eylül 2021 yılında FK Mariupol

31 Ocak 2022 yılında Siroki Brijeg

1 Temmuz 2022 yılında Cherno More

Petar Bosancic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Bosancic şuan Cherno More Varna takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Petar Bosancic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U21 takımında 14 numaralı formasıyla 23 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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