Petar Brlek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Brlek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Petar Brlek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Petar Brlek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Petar Brlek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Brlek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Brlek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Brlek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Brlek 29 Ocak 1994 tarihinde Varaždin şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Brlek Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Piccioli&Lombardi yapmaktadır. Petar Brlek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Osijek futbol takımında oynamaktadır. NK Osijek takımına 18 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Petar Brlek'nin NK Osijek ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Petar Brlek Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/petarbrlek/

Petar Brlekboyu ve yaşı kaç

Petar Brlek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Brlek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Petar Brlek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Brlek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Sl. Belupo U19

1 Temmuz 2011 yılında Slaven Belupo

27 Şubat 2016 yılında Wisla Krakow

24 Ağu 2017 yılında Genoa

27 Şubat 2018 yılında Wisla Krakow

30 Haziran 2018 yılında Genoa

10 Ağu 2018 yılında FC Lugano

30 Haziran 2019 yılında Genoa

30 Temmuz 2019 yılında Ascoli

31 Ağu 2020 yılında Genoa

18 Ocak 2021 yılında NK Osijek

Petar Brlek kimdir

Petar Brlek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Brlek şuan NK Osijek takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NK Varteks Varaždin, NK Sloboda Tužno, NK Slaven Belupo Koprivnica

Petar Brlek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U21 takımında 15 numaralı formasıyla 13 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U20 takımında 15 numaralı formasıyla 23 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 2 gol atmıştır.

Hırvatistan U18 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 4 numaralı formasıyla 24 Ağu 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U15 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Petar Brlek nereli

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