Petar Bubanja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Bubanja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Bubanja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Bubanja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Bubanja 7 Kasım 2000 tarihinde Nikšić şehrinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Петар Бубања şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Bubanja Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Petar Bubanja, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Niksic futbol takımında oynamaktadır. OFK Niksic takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Petar Bubanja'nin OFK Niksic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Petar Bubanja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Bubanja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Petar Bubanja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Bubanja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2018 yılında FK Polet Stars

20 Ağustos 2020 yılında OSK Igalo

1 Şubat 2021 yılında Tekstilac

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2022 yılında OFK Niksic

Petar Bubanja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Bubanja şuan OFK Niksic takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.