Petar Cavor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Cavor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Cavor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Cavor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Cavor 5 Aralık 1997 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Петар Чавор şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Cavor Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Petar Cavor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bokelj futbol takımında oynamaktadır. FK Bokelj takımına 19 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Petar Cavor'nin FK Bokelj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Petar Cavor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Cavor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petar Cavor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Cavor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2018 yılında OFK Grbalj

31 Temmuz 2018 yılında FK Bokelj

31 Aralık 2018 yılında OFK Grbalj

11 Şubat 2019 yılında FK Lovcen

19 Ağustos 2020 yılında FK Bokelj

Petar Cavor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Cavor şuan FK Bokelj takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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