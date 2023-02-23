Petar Cuic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Cuic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Cuic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Cuic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Cuic 2 Haziran 1999 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Petar Čuić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Cuic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Love Players yapmaktadır. Petar Cuic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Septemvri Sofia futbol takımında oynamaktadır. Septemvri Sofia takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Petar Cuic'nin Septemvri Sofia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Petar Cuic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/petarcuic1/

Petar Cuic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Cuic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petar Cuic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Cuic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında NK Zagreb U17

3 Temmuz 2015 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2016 yılında Din. Zagreb U19

29 Ocak 2018 yılında Din. Zagreb II

12 Şubat 2020 yılında Kansas City II

13 Ocak 2022 yılında Tulsa

1 Aralık 2022 yılında Kulüpsüz

7 Şubat 2023 yılında Septemvri Sofia

Petar Cuic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Cuic şuan Septemvri Sofia takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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