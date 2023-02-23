Petar Debarliev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Debarliev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Debarliev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Debarliev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Debarliev 19 Haziran 1991 tarihinde Plovdiv şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Петър Иванов Дебърлиев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Debarliev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Petar Debarliev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hebar Pazardzhik futbol takımında oynamaktadır. Hebar Pazardzhik takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Petar Debarliev'nin Hebar Pazardzhik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Petar Debarliev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Debarliev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petar Debarliev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Debarliev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında B. Galabovo

1 Ağustos 2014 yılında Oborishte

1 Şubat 2015 yılında Saedinenie

1 Temmuz 2015 yılında Pirin Razlog

1 Temmuz 2016 yılında Septemvri Sofia

1 Temmuz 2017 yılında Hebar P.

Petar Debarliev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Debarliev şuan Hebar Pazardzhik takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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