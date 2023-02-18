Petar Djurickovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Djurickovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Djurickovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Djurickovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Djurickovic 20 Haziran 1991 tarihinde Pristina şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Петар Ђуричковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Djurickovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Miami stars Football Asociated yapmaktadır. Petar Djurickovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Novi Pazar futbol takımında oynamaktadır. FK Novi Pazar takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Petar Djurickovic'nin FK Novi Pazar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Petar Djurickovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Djurickovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petar Djurickovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Djurickovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Radn. Nis U17

1 Temmuz 2006 yılında Radn. Nis U19

1 Ocak 2009 yılında Kızılyıldız U19

1 Temmuz 2009 yılında Sopot

1 Ocak 2012 yılında Kızılyıldız

5 Temmuz 2012 yılında Radnicki 1923

30 Haziran 2013 yılında Kızılyıldız

31 Ocak 2014 yılında Radnicki Nis

31 Aralık 2014 yılında Kızılyıldız

24 Ocak 2015 yılında Radnicki Nis

1 Temmuz 2016 yılında Partizan

1 Ocak 2018 yılında AO Xanthi

30 Eylül 2020 yılında Radnicki Nis

8 Eylül 2021 yılında Napredak

1 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

23 Eylül 2022 yılında Kolubara

1 Ocak 2023 yılında Novi Pazar

Petar Djurickovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Djurickovic şuan FK Novi Pazar takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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