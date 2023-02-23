Petar Georgiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Georgiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Georgiev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Georgiev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Georgiev 10 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Петър Росенов Георгиев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Georgiev Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ONE ON ONE Sports Management yapmaktadır. Petar Georgiev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ludogorets Razgrad II futbol takımında oynamaktadır. Ludogorets Razgrad II takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Petar Georgiev'nin Ludogorets Razgrad II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Petar Georgiev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Georgiev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petar Georgiev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Georgiev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Ludogorets II

Petar Georgiev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Georgiev şuan Ludogorets Razgrad II takımında oynamakta ve 75 numaralı formayı giymektedir.

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