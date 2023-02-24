Petar Grbic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Grbic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Petar Grbic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Petar Grbic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Petar Grbic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Grbic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Petar Grbic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Grbic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Grbic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Grbic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Grbic 7 Ağustos 1988 tarihinde Titograd şehrinde doğmuştur.  Karadağ,Sırbistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Grbic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INTERNATIONAL SPORTS OFFICE yapmaktadır. Petar Grbic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Buducnost Podgorica futbol takımında oynamaktadır. Buducnost Podgorica takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Petar Grbic'nin Buducnost Podgorica ile sözleşmesi 2023 tarihinde bitmektedir.

Petar Grbic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Grbic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Petar Grbic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Grbic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Mogren

31 Temmuz 2011 yılında Olimpiakos

30 Eylül 2011 yılında APO Levadiakos

31 Aralık 2011 yılında Olimpiakos

31 Ocak 2012 yılında H. Beer Sheva

30 Haziran 2012 yılında Olimpiakos

31 Ağustos 2012 yılında OFK Belgrad

30 Haziran 2013 yılında Olimpiakos

15 Temmuz 2013 yılında Partizan

30 Haziran 2014 yılında Olimpiakos

1 Temmuz 2014 yılında Partizan

6 Ocak 2016 yılında Akhisar Belediye

25 Ağustos 2016 yılında Adana Demirspor

30 Haziran 2017 yılında Akhisar Belediye

1 Ocak 2018 yılında B. Podgorica

5 Temmuz 2018 yılında Radnicki Nis

1 Temmuz 2019 yılında B. Podgorica

9 Ağustos 2021 yılında Mornar Bar

1 Ocak 2023 yılında B. Podgorica

Petar Grbic kimdir

Petar Grbic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Grbic şuan Buducnost Podgorica takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Mladost Podgorica

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Petar Grbic nereli

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